Врач предупредил россиян об опасностях ватных палочек для ушей

Специалист предупредил россиян об опасности ватных палочек для ушей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич напомнил россиянам о необходимости бережно относиться к ушам. Нанести вред органам слухам, как объяснил эксперт, можно даже при неправильном использовании ватных палочек.

Доктор рассказал, что во время чистки ушей могут возникнуть несколько серьезных проблем. Как пишет "Газета.Ru", прежде всего в данном случае человек рискует затолкать серу глубоко к перепонке.

- Человек ватной палочкой может затолкать серу глубоко к перепонке, и потом врачу будет сложно вытащить ее. Засохшая сера образует пробку, которая отвердевает. Специалист может прописать пациенту капать в уши специальные капли для того, чтобы размягчить серу. После чего пробку можно легко удалить, - объясняет Маневич.

ЛОР также добавил, что ушной палочкой, если случайно не рассчитать длину слухового прохода и сколько в нем серы, человек рискует повредить барабанную перепонку или защитный слой кожи слухового прохода.

- Там довольно нежная кожа, которая покрыта специальным тонким защитным слоем, который не позволяет микробам внедриться внутрь уха. Когда человек начинает тереть ухо палочкой, он его повреждает, тем самым позволяя микробам попасть в организм. Из-за этого может развиться наружный отит, кожа в ухе начинает отекать и неприятно зудеть, - заявил врач.

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