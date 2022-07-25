ВС России уничтожили два катера с украинскими диверсантами в Днепровском лимане

Вооруженные силы России уничтожили украинских диверсантов, которые хотели высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В акватории Днепровского лимана была выявлена попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами ликвидированы", - уточнили в ведомстве.

Также российской авиации удалось уничтожить более 100 украинских националистов и наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики. При помощи высокоточного оружия был поражен пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.