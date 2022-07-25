Глава Минобороны Украины сообщил о получении первых трех ЗРК Gepard от Германии Фото: wikimedia.org

Украина получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard, а также боеприпасы к ним, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в ходе всеукраинского телемарафона.

«От Германии сегодня зашли три первых Gepard – это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы и несколько десятков тысяч патронов. Три уже заехали в Украину, и они сегодня уже в распоряжении ВСУ», – сказал глава Минобороны страны.

По его словам, Киев ожидает прибытия еще 12 ЗРК Gepard.

Напомним, предполагается, что первая партия поставок будет включать в себя 15 комплексов Gepard и около 60 тысяч боеприпасов к ним. Также германские военные инструкторы обучат украинских солдат пользоваться вооружением.

Ранее Германии не удалось отправить на Украину обещанные зенитные установки Gepard, поставку которых Берлин обещал Киеву еще 26 апреля.