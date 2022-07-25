Песков заявил, что удар России по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку украинского зерна

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удар российских войск по военной инфраструктуре в порту Одессы не может оказать влияние на процесс отгрузки зерна с Украины, об этом сегодня, 25 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

“Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен оказать влияния на процесс отгрузки зерна в рамках "продуктовой сделки", он не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации этих договоренностей”, - подчеркнул Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в порту Одессы уничтожены корабль ВСУ и склад ракет Harpoon. Также выведено из строя предприятие по ремонту и модернизации военных судов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.