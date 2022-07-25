Крупный град уничтожил посевы в Карелии

Местами градины достигали 3 см в диаметре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящее ненастье прошло по Карелии. В некоторых районах республики в выходные, 23 и 24 июля 2022 года, бушевала непогода. Огромных размеров град не только нарушил планы отдыхающих и местных жителей, но также уничтожил посевы многих дачников и огородников. В отдельных районах градины достигали трех сантиметров в диаметре. Об этом пишет издание КарелInform.

- За две недели до Ильина дня Илья Пророк на колеснице проехал! Ничего себе покатался, - цитирует эмоции местных жителей, пострадавших от непогоды, издание.

Очень серьезно пострадали дачи в Кондопожском районе. Градины побили все на своем пути: поломали цветы, лук, картошку, огурцы, кабачки, тыкву, свеклу. Досталось яблоням, смородине и многим другим плодоносным кустам и деревьям. Все, что с таким трудом выращивали огородники, оказалось уничтожено.

Помимо этого пострадали еще и постройки. В теплицах, а также домах, оббитых сайдингом, от града появились чуть ли не дыры. А на железных крышах - большие вмятины.