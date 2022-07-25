Турция не знает о плане США по вывозу украинского зерна

США не проинформировали Турцию о "плане Б" по вывозу украинского зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Турции ничего не известно о "плане Б" США по вывозу зерна с Украины по железным дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.

"Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов работают над планом по вывозу зерна с Украины по железной дороге. В частности, планируется создать перевалочные пункты на украинских границах.

Из-за того, что ширина железнодорожной колеи на Украине и в странах Евросоюза разная, возникают сложности с транспортировкой зерна в Европу, отметил глава Белого дома.

В связи с этим планируется построить временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, сообщил Байден. Оттуда зерно будет грузиться в вагоны и доставляться "до океана, а затем по всему миру", объяснил американский лидер.