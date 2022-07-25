Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Запад преподносит любую новость искаженно - в том виде, чтобы ее можно было использовать против России, заявил сегодня, 25 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

“Наши коллеги с Запад уже поднаторели в способности преподносить любое известие искаженно - в такой форме, в какой его можно использовать против России. Я уже ничем не удивляюсь. Если говорить про эпизод, который имел место в Одессе - нет ничего в обязательствах, которые взяла Россия на себя, что запрещало бы нам продолжать СВО, уничтожая военные цели и инфраструктуру”, - отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в порту Одессы уничтожены корабль ВСУ и склад ракет Harpoon. Также выведено из строя предприятие по ремонту и модернизации военных судов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.