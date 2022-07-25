Умер Дэвид Уорнер, актер из «Титаника» и «Планеты обезьян»

Умер актер Дэвид Уорнер, снимавшийся в "Титанике" и "Планете обезьян". Фото: wikipedia.org.

Британский актер Дэвид Уорнер умер в возрасте 80 лет. Об этом в понедельник 25 июля сообщило издание METRO.

Уорнер снимался в кино с 1962 года. Он сыграл Спайсера Лавджоя в фильме «Титаник». Также он известен по ролям Сандера в «Планете обезъян», Томаса Эркхарта в сериале «Твин Пикс», Кита Дженнингса в фильме «Омен» и другим. Последней его работой стала роль адмирала Бума в фильме «Мэри Поппинс возвращается», который вышел в 2018 году.

Сообщается, что последние дни Дэвид Уорнер провел доме престарелых, который специализируется на уходе за бывшими актерами и работниками киноиндустрии Денвилл-Холл, расположенном под Лондоном. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

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