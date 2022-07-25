Американский подполковник Дэвис заявил, что ВС Украины терпят коллапс из-за огромных потерь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины начнут разваливаться, если продолжат нести огромные потери, считает подполковник в отставке из США Дэниел Дэви, его цитирует 19Fortyfive.

Как напомнил офицер, ВСУ каждый день теряют самых профессиональных бойцов, существенную часть подготовленного личного состава Украина потеряла в сражении за Мариуполь.

“Сложно переоценить урон, причиненный украинской армии… особенно это касается тактических командующих на уровне взвода, роты и батальона", - отметил подполковник, добавив, что потери не дают Украине организовать контрнаступление.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.