Глава Минобороны Украины сообщил, что аэродромы страны будут принимать американские истребители F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования, рассказал журналистам министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас есть шанс, что наши летчики будут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет некоторая проблема с аэродромами… Мы проконсультировались с инженерными специалистами, можно будет что-то переоборудовать на аэродромах и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса", - заявил Резников в эфире всеукраинского телемарафон.

Ранее посол Антонов заявил, что поставка оружия Украине со стороны США повышает угрозу эскалации. Он подчеркнул, что США в дополнение к этому делятся с украинской стороной разведданными, "консультируют, как действовать на поле боя".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года можно прочитать здесь.