Huawei сократила число внештатных сотрудников в России в два раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайская компания Huawei на 50% сократила численность сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей индустрии.

По данным источника СМИ, Huawei также прекратила набор нового персонала в стране.

“Объем услуг, оказываемых Huawei рекрутинговой компанией Ancor, сотрудничавшей с производителем в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, уменьшается из-за проблем с логистическими цепочками", - пишут "Известия", ссылаясь на директора по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталью Щербакову.

Ранее сообщалось, что компания Huawei начала закрывать официальные торговые точки на территории России. Первый из магазинов, который прекратил свою работу, закрылся в торговом центре "Ривьера" в Москве еще 28 февраля. После этого прекратили работу и подразделения фирмы в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.