Министр климата Польши заявила, что Варшава не намерена делиться газом с другими странами Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не согласна делиться газом с другими государствами Евросоюза, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в ходе пресс-конференции сегодня, 25 июля.

Министр отметила, что инициативы Еврокомиссии не встречают согласия не только в Польше, но и в других государствах ЕС.

"Сложно дискутировать об обязательных механизмах, подготовленных Европейской комиссией за несколько дней, можно сказать, на коленке. Мы на это не можем согласиться, и не только мы. Против таких решений выступают также Греция, Португалия, Испания, Кипр, Мальта и другие страны", - уточнила она.

Напомним, Еврокомиссия 20 июля 2022 года предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Им предусматривается введение поначалу добровольных целей для всех стран-членов ЕС сократить спрос на газ на 15% в период с 1 августа текущего года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 миллиардам кубометров газа.

Также ранее испанский министр Рибера не поддержала идею Еврокомиссии о снижении спроса на газ на 15%. Испания выступает против этой инициативы, подчеркнула Тереса Рибера.