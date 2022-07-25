Путин заявил о необходимости экспортировать больше высокочистого неона

Путин указал на необходимость увеличить экспорт неона. Фото: REUTERS

Россия должна экспортировать больше высокоочищенного неона. Такую задачу поставил в понедельник 25 июля президент РФ Владимир Путин. Российский лидер коснулся этого вопроса во вступительном слове на совещании с правительством. Стенограмма совещания доступна на официальном сайте Кремля.

«Мы в последние годы активно занимаемся восстановлением и развитием радиоэлектронной промышленности. В этой связи важен один вопрос, без которого развивать эту отрасль сложно. Имею в виду производство высокочистого неона», - сказал Путин.

Президент указал, что Россия располагает большими запасами неона.

«У нас 30 процентов мировых запасов сырья и всего лишь 1 процент в международных поставках этого газа на мировые рынки», - отметил президент.

Вице-премьер российского правительства Денис Мантуров проинформировал президента, что до конца 2022 года Россия может занять 10 процентов мирового рынка по экспорту неона, а до конца 2023 года – до 25 процентов.