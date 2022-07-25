Певец Лоза раскрыл секреты популярности песен Высоцкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный советский поэт и музыкант Владимир Высоцкий был талантливым человеком, но при этом много трудился. Именно это, в совокупности с умением тонко подмечать и чувствовать внутренние переживания людей, по мнению певца Юрия Лозы, и отразилось на популярности песен Высоцкого.

Лоза также признался, что проходных композиций у исполнителя практически не было. Кроме того, в беседе с NEWS.ru он обратил внимание на то, что немалая часть произведений легендарного барда в отрыве от голоса "воспринимается по-другому".

- Работа, работа, работа. Высоцкий был талантливым и трудоголиком. По официальной статистике, он написал 600 песен. Это сколько труда, сколько времени, таланта, душевных сил ушло? ...Но все-таки Высоцкого важно именно слушать ... у него есть произведения, которые легко читаются, а есть такие, которые воспринимаются без его голоса совершенно по-другому, - заявил Лоза.

Накануне ФАН писал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приглашал посетить Грушинский фестиваль авторской песни Никиту Высоцкого, сына знаменитого барда Владимира Высоцкого. В этом году легендарный Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах прошел в 49-й раз.

Тем временем в музейно-выставочном центре подмосковного Реутова открылась выставка "Колея эта - только моя", посвящённая Владимиру Высоцкому. Как пишет RT, посетители смогут увидеть театральные афиши, копии автографов известных стихов, фотографии со спектаклей, личные вещи артиста и многое другое.