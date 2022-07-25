Владимир Путин перечислил ключевые задачи авиаотрасли

Путин заявил о недопустимости перекладывания высокой стоимости российских самолетов на плечи авиапассажиров. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать авиаперевозки доступными для людей, даже с учетом высокой стоимости новых российских самолетов. Об этом Путин сказал в понедельник 25 июля во время совещания с правительством, основной темой которого было развитие авиационной отрасли. Стенограмма совещания доступна на официальном сайте Кремля.

Путин назвал две ключевые задачи развития авиаотрасли. По словам президента, это увеличение объема внутренних авиаперевозок и повышение их доступности для россиян.

Президент отметил, что стоимость отечественных самолетов будет высокой, по крайней мере, на первых этапах.

«Нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость — а она на первых этапах, конечно, будет существенной - чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», - сказал Путин, отметив, что экономическую модель, при которой в процессе обновления авиапарка и производства российских самолетов будут учтены интересны россиян, необходимо определить уже сейчас.

Ранее сообщалось, что на Урале наладят серийное производство самолетов «Байкал» и «Ладога». Их будут собирать на уральском заводе гражданской авиации. Производство самолетов имеет свою актуальность на фоне антироссийских санкций в рамках программы импортозамещения.

В 2024 году планируется начать серийное производство пассажирских самолетов МС-21. За год Ростех хочет сделать шесть бортов.