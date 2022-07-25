Как избежать конфликтов с иностранцами на отдыхе за рубежом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Клинический психолог Ирина Коржаева дала россиянам советы, которых стоит придерживаться, чтобы избежать конфликтов с иностранцами на отдыхе за рубежом.

По мнению эксперта, если речь идет о посещении стран, где можно оказаться в конфликтной ситуации из-за национальности, то там следует попытаться скрыть свое происхождение, разговаривать на другом языке и не вступать в споры. Об этом она рассказала в беседе с изданием Life.ru.

Коржаева также рекомендовала не провоцировать на ссоры окружающих. Однако, если конфликт неизбежен, то решать его лучше всего с участием третьих лиц: персоналом, администрацией или полицией.

- Не рассказывайте, кто и что должен делать, постарайтесь ретироваться, если не получается нейтрализовать конфликт. Не принимайте это за измену или предательство. Умные люди не будут набрасываться и конфликтовать, - объяснила психолог.

Кстати, накануне "Пятый канал" сообщал о том, сколько стоит поехать в отпуск летом 2022 года. По словам экономиста и политолога Инны Литвиненко, с ухудшением покупательской способности 51% россиян предпочитают провести летний отдых в России. На втором месте - Турция, которая занимала лидерские позиции даже в 2021-м, во время пандемии.

Однако даже в отпуске более половины трудоустроенных россиян (61%) в той или иной мере продолжают решать разные рабочие вопросы. Согласно результатам опроса, треть респондентов (34%), находясь в отпуске, следят за почтой, еще 27% - за событиями в компании в рабочих мессенджерах, отмечает ОТР.