Политика Леонида Гозмана* отпустили после ошибочного задержания за двойное гражданство

Леонида Гозмана отпустили после ошибочного задержания.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Леонид Гозман*, задержанный 25 июля на станции метро «Фрунзенская», в тот же день был отпущен, его задержание признано ошибочным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Гозмана* Михаила Бирюкова.
По словам Бирюкова, политика задержали из-за технической ошибки.
«По техническим причинам не был отменен его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве», - объяснил адвокат.
Напомним, ранее адвокат Бирюков рассказал, что в отношении политика возбуждено дело о двойном гражданстве из-за того, что Леонид Гозман* пропустил срок подачи уведомления о втором гражданстве. Политик подал его в 2019 году, тогда как должен был в 2018. В случае признания Леонида Гозмана* виновным ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов.
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