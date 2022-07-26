В США предсказали усиление энергетического кризиса предстоящей зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предстоящей зимой мир ждет усиление и без того тяжелого энергетического кризиса, который был вызван санкционными ограничений в отношение России. Такое мнение высказали в американском издание Foreign Policy.

Как заявил декан климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа, сегодня мир переживает первый глобальный энергетический кризис. «Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди», - приводятся в статье слова эксперта.

В издании отмечается, что в результате пандемии коронавирусной инфекции, проблем в цепочках поставок, а также климатических потрясений рынки оказались в напряжении еще до начала специальной военной операции на Украине.

Уточняется, что ситуация усугубилась сокращением экспорта российского газа, что вынудило европейские страны обратиться к другим источникам поставок, а также больше повысило стоимость топлива на мировых рынках. На данный момент положение еще больше ухудшается на фоне экстремальной жары.

В статье заявляют, что все может стать еще хуже предстоящей зимой, когда начнет действовать целый ряд европейских ограничений, которые направлены против нефти из России.