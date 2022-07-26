МИД РФ не исключает, что Европа запретит выдавать шенгенские визы россиянам

Россия готова к сценарию запрета выдачи шенгенских виз гражданам страны Фото: Артем КИЛЬКИН

Москва не исключает сценария, при котором Евросоюз введет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ Иван Волынкин.

По его словам, при "радикальной деградации консульских связей" такое развитие событий, хоть и маловероятно, но все-таки возможно. В качестве примера дипломат привел государства Прибалтики, Чехию и Польшу, которые фактически остановили выдачу виз российским гражданам.

При таком сценарии будет выстраиваться визовое взаимодействие с "договороспособными европейскими странами, уточнил Волынкин.

"Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами", - заключил директор консульского департамента МИД РФ.

Напомним, замглавы российского МИД Евгений Иванов рассказал, что Россия намерена принять ответные меры в связи с визовыми ограничениями, введенными Евросоюзом в отношении РФ. По его словам, законопроект является ответной мерой Москвы на решение Евросоюза о частичном приостановлении действия соглашения между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз россиянам и гражданам и Евросоюза, заключенного в 2006 году.

Как писал сайт Kp.ru, в начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении недружественных стран. В документе сказано, что он подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Евросоюза.