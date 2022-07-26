NYT рассказала о падении боевого духа украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Непрозрачная система призыва новобранцев приводит к падению боевого духа украинской армии. Об этом говорится в статье The New York Times.

«Вербовщики подходят к молодым людям на улице, но правила не всегда понятны, и есть сообщения о том, что нежелающих мужчин вербуют, в то время как некоторым желающим сражаться отказывают», - отмечают в статье.

Как передает издание, молодые люди на Украине боятся покидать свои дома, чтобы не получить повестку. На этом фоне в стране возникают Telegram-каналы, рассказывающие о местонахождениях вербовщиков, помогая избежать встречи с ними.

Отмечается, что призыв людей, которые не хотят служить, снижает моральный дух как новобранцев, так уже находящихся на передовой. В статье привели цитату сержанта Валерия Маркуса, раскритиковавшего существующий порядок набора в украинскую армию.

«Горжусь своей военной службой и возмущаюсь, что мою профессию низводят до уровня наказания для этих отморозков. Это унизительно. От них невозможно избавиться или применить силу - они подадут в суд», - написал сержант в социальных сетях.

Маркус считает, что солдаты и офицеры, рискующие своей жизнью, деморализованы хаотичным процессом набора, в который привлекаются призывники с низкой квалификацией или же отсутствием желания служить. Он заявил, что сам сталкивался с ситуациями, когда алкоголизм призывников или иные проблемы угрожали жизни других военных.