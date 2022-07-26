Евросоюз нарастил поставки угля из Казахстана, готовясь к эмбарго против России

Евросоюз готовится к вступлению в силу угольного эмбарго против России Фото: REUTERS

Евросоюз существенно нарастил поставки угля из Казахстана, готовясь к угольному эмбарго против России, которое начнет действовать с 1 августа 2022 года. Соответствующие данные приводит Евростат.

Так, в марте 2022 года объем поставок казахского угля составил 150 тысяч тонн, а в июне – 400 тысяч тонн. При этом с марта по июнь 2021 года импорт этого вида топлива из Казахстана в Европейском союзе составлял в среднем 100 тысяч тонн.

Как ранее писал сайт kp.ru, эмбарго на поставки угля и твердых ископаемых из РФ включено в пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Кроме того, принятые меры предполагают запрет на заход российских судов в порты стран ЕС. Исключение делается лишь для судов, которые поставляют сельскохозяйственные и продовольственные товары, гуманитарную помощь и энергоносители.