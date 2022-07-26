Немцы гадают об истинных целях отдыха экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то время как бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер по собственному заявлению проводит свой отпуск в Москве около штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть», немецкие пользователи Twitter гадают об истинных причинах визита экс-главы немецкого правительства в Россию.

Ранее Шрёдера рассказал корреспонденту немецкого телеканала NTV о своем отдыхе в России. «Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город», - заявил он.

Когда корреспондент уточнил, случайна ли близость отеля к штаб-квартире «Роснефть», он ответил: «Неужели? О, действительно, вы правы».

В Twitter тем временем немецкоязычных пользователей начали обсуждать истинные цели визиты экс-канцлера ФРГ.

«Я знаю, что большинству людей здесь тяжело это принять, но: не ваше дело, где отдыхает другой человек», - прокомментировал визит один из пользователей.

Другой предположил, что Шрёдер «ведет какие-то переговоры» для действующего канцлера Германии Олафа Шольца. «Зачем ещё ему быть Москве?» - отметил он.

«Быть может он договаривается. Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!», - присоединился к нему другой.