Британия расширила российский санкционный список Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания расширила российский санкционный список, добавив в него 42 новые позиции. Как сообщается, в «черный список» включены главы российских регионов.

Среди глав регионов, в отношении которых были введены ограничения, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, в «черный список» были включены журналист Грэм Филлипс, племянники предпринимателя Алишера Усманова Сарвар и Санжар Исмаиловы, министр юстиции России Константин Чуйченко, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов.