В Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань

В Минобороны КНР возмущены возможным визитом на Тайвань главы палаты представителей США Пелоси Фото: Shutterstock

В министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы «не будут сидеть сложа руки» в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны.

«Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", а также, чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань», — цитирует РИА Новости официального представителя китайского Минобороны Тань Кэфэя.

По его словам, в случае, если визит Пелоси на Тайвань состоится, китайские военные готовы к решительным действиям и сидеть сложа руки они не станут.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения КНР. По информации The New York times, в реальность сценария с военной операцией Китая американские власти заставили поверить события на Украине. Сейчас в Вашингтоне внимательно анализируют оборонительные возможности вооруженных сил Тайваня.