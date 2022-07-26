«Роскосмос» решил выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия выходит из проекта МКС после 2024 года Фото: REUTERS

Россия выходит из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – сказал глава госкорпорации на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Борисова, к 2024 году Россия начнет формировать свою орбитальную станцию. Как считает глава «Роскосмоса», будущее российской пилотируемой космонавтики «должно базироваться на взвешенной и системной научной программе», чтобы каждый полет приносил новые знания в области космоса.

Напомним, ранее правительство России приняло решение о сроках окончания участия РФ в проекте Международной космической станции.

Как писал сайт kp.ru, в середине июля «Роскосмос» подписал соглашение с NASA о перекрестных полетах.