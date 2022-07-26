Швейцарский банк UBS отказался от новых бизнес-проектов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарский банк UBS заявил об отказе участвовать в новых бизнес-проектах в России из-за введения специальной военной операции, которую Москва ведет на Украине. Такое заявление сделано в распространенном во вторник, 26 июля, отчете компании за второй квартал 2022 года.

«Мы не принимаем участия в новых проектах в России. Мы также не сотрудничаем с новыми российскими клиентами», - говорится в отчете банка, где отмечается, что за первое полугодие текущего года объем связанных с Россией активов банка уменьшился с 600 миллионов долларов до 300 миллионов долларов, а их доля в общих иностранных инвестициях финансовой организации за аналогичный период уменьшилась с 0,7% до 0,4%.

UBS Group AG является крупнейшим швейцарским финансовым холдингом, предоставляющим финансовые услуги по всему миру. Местом регистрации банка и расположения главного офиса финансовой организации является Цюрих.