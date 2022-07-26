Швейцария работает над созданием газового резерва из-за сокращения поставок из России Фото: pixabay.com

Уменьшение объемов поставок российского газа повлияет на Швейцарию, власти страны ведут работу по формированию газового резерва, сообщили РИА Новости в Ассоциации швейцарской газовой промышленности.

"Швейцария ведет закупки газа на торговых площадках в Германии, Франции, Нидерландах и Италии. На Швейцарию также косвенно влияет уменьшение мощностей "Северного потока", так как в Европу поступает меньше газа", - пояснили в Ассоциации.

Напомним, "Газпром" накануне сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля 2022 года будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть максимум 20% мощности магистрали.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что ЕС откажется от российского угля летом 2022 года. Также Евросоюз планирует серьезно сократить поставки газа.

Также ранее “Газпром” уведомил компанию Eni о сокращении поставок газа в Италию. Поставки сокращены примерно на 15%.