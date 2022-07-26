Супруга экс-канцлера ФРГ Шрёдера заявила, что он ведет переговоры в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер находится в Москве не в отпуске, а ведет переговоры по энергетике. Такое заявление сделала супруга экс-главы немецкого правительства Со Ен Ким-Шрёдер.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», - заявила жена бывшего немецкого канцлера изданию Spiegel.

Издание также передает со ссылкой на другие источники, что в центре переговоров находятся поставки газа через трубопровод «Северный поток – 1», однако при этом на данный момент «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». По данным Spiegel, Шрёдер прибыл в российскую столицу в воскресенье, 24 июля, через Баку, а во вторник, 26 июля, он уже должен отправиться назад в Берлин.

Напомним, накануне Шрёдер сообщил корреспонденту немецкого телеканала NTV о своем визите в Москву, назвав своей целью отдых в российской столице. «Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город», - сказал бывший глава немецкого правительства. Как писал сайт kp.ru, после таких слов немецкие пользователи Twitter начали гадать об истинных причинах визита экс-канцлера ФРГ в Россию.