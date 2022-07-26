Читатели Die Welt попросили Шредера договориться в Москве о газе для Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt оценили новость о визите бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию.

Как ранее уточняла супруга экс-председателя правительства Германии, он едет в Москву для переговоров по энергетике.

При этом многие комментаторы не только напомнили о заслугах Шредера, но и поблагодарили за продолжение диалога с Россией, чем пренебрегают нынешние власти страны.

"Вот бы Шредер своими переговорами добился достаточных объемов поставок газа. Посмотрим, что тогда скажет наше трио Шольц - Хабек - Бербок!" - отметил Falk S.

"Ну, может быть, это благодаря Шредеру газ вообще еще течет..." - написал LoK

."Хоть один человек в Германии, у которого есть хоть какой-то смутный план", - добавил Wolfgang E.

Ранее сообщалось, что Германия собирается пережить зиму без газа, построив огромный термос для обогрева. Решение приняли на тот случай, если закончатся запасы российского газа.