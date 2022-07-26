В Британии сократили число страниц в некоторых газетах из-за роста цен на бумагу Фото: REUTERS

Количество страниц в ряде британских газет уменьшается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, говорится в материалах отчета издателя газет Mirror и Express издательского дома Reach.

Как следует из документа, в апреле текущего года цены на газетную бумагу в Европе достигли максимальных значений "за все время".

В числе причин, с которыми связывается рост цен, приводятся "влияние пандемии коронавируса на спрос и предложение вторичного волокна", воздействие COVID на логистику, инфляция в сфере энергетики в I квартале 2021 года, которая усугубилась из-за ситуации на Украине

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.