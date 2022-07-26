В спецоперации на Украине задействована только часть ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К проведению военной спецоперации на Украине привлекается только часть Вооруженных сил России, численность которой вполне достаточна для реализации всех поставленных задач, заявили в минобороны РФ.

"Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть ВС России, численность которых вполне достаточна для реализации всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", - уточняется в сообщении российского минобороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.