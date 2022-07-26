Украина хочет попросить США предоставить «газовый ленд-лиз» Фото: REUTERS

Власти Украины намерены обратиться к Соединенным Штатам с просьбой предоставить Киеву «газовый ленд-лиз», сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления нашему государству «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона», – написал глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

Шмыгаль назвал предстоящую зиму «самой сложной» в истории Украины. Он отметил, что Киев ищет все возможные инструменты, чтобы быть готовым к любым сценариям.

Напомним, весной этого года Сенат Соединенных Штатов одобрил проект закона о поставке оружия на Украину по программе ленд-лиза (передаче в долгосрочный кредит или аренду военной техники или вооружения).

Сайт kp.ru писал, как в Латвии хотят организовать свой ленд-лиз для Украины.