Российский космонавт Константин Борисов отправится на МКС на американском корабле весной 2024 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский космонавт Константин Борисов отправится на Международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов весной 2024 года.

Как пишет издание «Русский космос» госкорпорации «Роскосмос», Борисов перед отправкой на МКС дублером Андрея Федяева – он полетит на американском корабле Crew Dragon весной 2023 года. Первой среди российских космонавтов в программе перекрестных полетов станет Анна Кикина, которая отправится на МКС 29 сентября 2022.

Уточняется, что Борисов вошел в отряд российских космонавтов по итогам открытого набора в 2018 году. Пока он не имеет опыта космических полетов.

Как писал сайт Kp.ru, в середине июля «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

В состав основного экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5 войдут Николь Мэн, Джош Кассада, японский астронавт Коичи Ваката и космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.