Что ждет российский рынок труда осенью 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России рынок труда стабилизировался, сейчас его индекс, согласно данным Superjob, составляет 0,98 пункта. Это значение почти соответствует средней активности компаний по набору персонала в аналогичные периоды 2017-2019 годов.

В целом за месяц число вакансий в стране выросло на 9%. Больше всего новых предложений ждут россиян от служб доставки (на 68%), в сельском хозяйстве (на 55%) и в сфере консалтинга (на 52%). Также выросло и число вакансий для специалистов по закупкам (больше на 44%). Сами соискатели отмечают, что трудность поиска работы за последние три месяца снизилась до уровня прошлого года. Об этом пишет Ридус.

Однако летом обычно рынок труда и со стороны соискателей, и со стороны работодателей традиционно не показывает высокой активности из-за периода отпусков. Что касается ситуации с работой осенью 2022 года, то, по словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Елены Киселевой, процессы найма и увольнения пойдут активнее.

- Осенью станет понятно, какие компании окончательно сворачивают свою деятельность в России и высвобождают персонал, а какие смогли сменить собственника или нашли иной способ, чтобы сохранить свой бизнес. Поэтому процессы найма и увольнения пойдут активнее, - объяснила эксперт.