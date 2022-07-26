В Турции сообщили о начале работы по “продуктовой сделке” Фото: Иван МАКЕЕВ

Работа по "продуктовой сделке" запущена, первое судно с зерном покинет порты Украины в ближайшее время, заявил в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он уточнил, что представители России, Украины, Турции и ООН работают над тем, чтобы вывести его в море.

"Мы трудимся над разработкой плана по безопасной перевозке зерна. Судна будут обследовать в украинских портах, в процессе проверки будут присутствовать представители Турции и ООН", - сказал Акар.

Он также добавил, что украинские лоцманы будут вести корабли с зерном по безопасным разминированным маршрутам

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

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