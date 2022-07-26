McDonald's потерял 1,2 млрд долларов в результате ухода из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потери американской корпорации McDonald's вследствие е ухода из России составили 1,2 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 26 июля, отчете компании за II квартал 2022-го года.

Как уточняется в документе, общие расходы McDonald's за II квартал составили 4,01 млрд долларов. Они увеличились из-за потерь в России на 25% в сравнении с I кварталом. Общая прибыль сократилась на 3%, до 5,72 млрд долларов, хотя прогнозируемый показатель был на уровне 5,81 млрд долларов.

В результате, размер прибыли McDonald's по итогам II квартала сократился почти в два раза и составил 1,19 млрд долларов.

Напомним, 14 марта 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине, McDonald's приостановил работу в РФ всех 850 своих ресторанов, а 16 мая объявил об уходе из России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.