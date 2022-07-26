Кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции Фото: REUTERS

Кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме до тех пор, пока Евросоюз не отменит санкции, об этом сегодня, 26 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российским властям.

По заявлению источников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет сокращение объемов поставок, выступают только предлогом, а на самом деле Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров стран Европы и заставить их пересмотреть ограничения, а также поддержку Украине. Если поставки не будут возвращены к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофический дефицит топлива, отмечает Bloomberg.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.