Украинская госкомпания “Нафтогаз” не смогла заплатить по еврооблигациям и объявила дефолт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская госкомпания “Нафтогаз" в последний день льготного периода” не выплатила держателям евробондов долги по облигациям, что означает дефолт компании.

Как уточняется в Телеграм-канале госкорпорации, правительство Украины "не предоставило должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по проведению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)".В результате, как подчеркнули в компании, "правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее глава “Нафтогаза” Витренко заявил, что Украина продолжит транзит российского газа. Он уточнил, что бесперебойный транзит продолжится, пока у Киева остается такая техническая возможность.

Также ранее в “Нафтогазе” сообщили, что Украина планирует отказаться от закупок газа у Евросоюза. Это необходимо для экономии, объяснили в компании.