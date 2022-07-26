Вильфанд предупредил россиян о самом жарком дне в конце июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о пике жары во второй половине июля.

- Завтра, 27 июля, будет самый жаркий день второй половины июля. Температура будет колебаться от 30 до 33 градусов, - рассказал синоптик в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист пояснил, что это связано с конвекцией теплых масс с юга и с жарким солнцем, которое при малооблачной погоде будет прогревать настилающую поверхность.

Накануне телеканал "360" сообщал, что москвичам недолго придется терпеть аномальную жару. Уже в субботу температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, будет ниже нормы. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в выходные регион может накрыть небольшой антициклон. Облаков в небе будет немного, обойдется без осадков.

Тем временем, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин рассказал, как может измениться погода в Москве. Как пишет RT, все сценарии дальнейшего изменения климата связаны с антропогенным фактором.