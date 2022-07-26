Express: сокращение транзита по “Северному потоку” обернется для Европы кошмаром Фото: REUTERS

Европа погрузится в "кошмарный сценарий" после заявления компании "Газпром" о сокращении объемов транзита по "Северному потоку". Об этом написал обозреватель британского издания Express Чарли Брэдли.

Как отметил колумнист, вследствие этого Германия оказалась на грани рецессии, а другие страны континента испытывают на себе значительное давление из-за дефицита и роста стоимости энергоресурса. По его словам, Британия также опасается блэкаутов, вызванных кризисом в энергетической сфере.

Напомним, в середине июня 2022-го года российский энергетический гигант уменьшил прокачку топлива по магистрали примерно до 40% мощности вследствие задержки возвращения из ремонта турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая".

В начале июля этого года Канада дала согласие отправить восстановленный агрегат в Германию для его дальнейшей передачи России. "Северный поток" вновь начал работу 21 июля 2022-го года после планового техобслуживания, но 25 числа в "Газпроме" сообщили, что останавливают эксплуатацию еще одной турбины, из-за чего поставки по трубопроводу с 27 июля будут составлять максимум 33 миллионов кубометров в сутки, то есть сократятся до 20% от номинальной мощности.