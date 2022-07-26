Лиз Трасс испугалась и прервала дебаты за кресло премьера на критических словах о Путине

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Британии, которые прошли сегодня, 26 июля, внезапно прервались на вопросе про Россию. Прения главы министра иностранных дел страны Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака транслировались в прямом эфире канала TalkTV .

Инцидент произошел в ходе ответа Трасс.

"Если он (президент России Владимир Путин - прим. ред.) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии" - заявила глава британского МИД, но ее слова прервал грохот, похожий на падение какого-то предмета. При этом министр произнесла "О боже мой", после чего трансляция была прервана. На экране появилась заставка с предупреждением о технических проблемах.

Через 15 минут телеканал объяснил, что причиной остановки вещания стал "медицинский вопрос". Ведущий TalkTV также добавил, что в студии "все хорошо" и оба кандидата "продолжают отвечать на вопросы граждан", но сами дебаты не демонстрируются.

Напомним, после ухода Бориса Джонсона с поста премьера Британии будет избран новый лидер тори, который станет главой кабинета. Это должно произойти 5 сентября 2022 года, новым премьером станет либо Трасс, либо Сунак.