Илон Маск пожелал России счастливого пути после решения страны выйти из проекта МКС в 2024 году

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский бизнесмен, собственник компании SpaceX Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году пожеланием "Счастливого пути".

"Bon voyage", - написал по-французски Илон Маск в соцсетях в ответ на публикацию профильного издания Space.com о заявлении нового главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, что решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года уже принято.

Напомним, Борисов, недавно сменивший на данной должности Дмитрия Рогозина, доложил о принятом решении президенту России Владимиру Путину. НАСА, которое, как и европейские партнеры, планирует использовать МКС до 2030-го года, до настоящего времени не комментировало планы РФ о выходе из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало по этому вопросу официального уведомления от властей РФ.

Также ранее Рогозин заявил, что правительство России определило сроки выхода страны из проекта МКС. Москва за год предупредим своих партнеров об окончании работы на станции, сказал Рогозин.