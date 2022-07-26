Эстония запретила въезд в страну на пять лет российской группе “Руки вверх” Фото: REUTERS

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете для российской группы "Руки вверх" въезда в страну на пять лет.

Как заявил глава ведомства, “действия России на Украине совершенно неприемлемы” и запрет на въезд в Эстонию артистов - правильный.

"Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию участникам группы "Руки вверх" является единственно правильным", - цитирует Рейнсалу пресс-служба МИД.

Ранее Эстония запретила въезд в страну Филиппу Киркорову. Эстонцы собрали более 6000 подписей против концерта певца.

Также ранее стало известно, что блогеру и телеведущему Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года на фоне его критических высказываний по поводу специальной военной операции России на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.