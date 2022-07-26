Во Франции семьи все реже соглашаются принимать беженцев с Украины из-за растущих расходов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Найти во Франции семью, которая дала бы согласие разместить у себя украинских беженцев, становится все труднее из-за растущих расходов и отсутствия финансовой поддержки от государства, сообщила журналистам президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера.

"Найти принимающую семью крайне сложно. У волонтерства есть свои границы. Когда вы размещаете людей у себя дома либо в маленькой квартире по соседству, вы хотите, чтобы это было на месяц, два, три, но не видите выхода, так как думаете, что не сможете оплатить все траты", - пояснила руководитель ассоциации в эфире радиостанции France Info.

Ранее сообщалось, что британцы устали от украинских беженцев. По данным британских властей, не менее 480 украинских семей и около 180 одиноких украинцев, прибывших в страну по программе Homes for Ukraine оказались на улице – хозяева, обещавшие предоставить жилье, в последний момент отказались.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года можно прочитать здесь.