Терапевт Александрова рассказала о причинах головной боли в жару Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт сети клиник "Атлас" Ольга Александрова предупредила россиян, что длительная жаркая погода может быть опасна обезвоживанием, тепловым ударом, увеличением нагрузки на сердце.

При этом эксперт обратила внимание, что все эти состояния могут сопровождаться головной болью.

- Дефицит жидкости ухудшает кровоснабжение мозга, поэтому важно не допускать обезвоживания. В жару лучше всего всегда иметь с собой бутылку воды, - рассказала Александрова "Газете.Ru".

Если головная боль сопровождается головокружением или учащенным дыханием, и при этом человек сильнее потеет, то в данном случае есть риск теплового удара от длительного нахождения на солнце, отметила эксперт.

Накануне телеканал "360" писал о советах, которые помогут на время жары. Так, кондиционер очень помогает в жару, но не стоит ставить его температуру на минимальные значения. Кроме того, использовать можно и вентилятор. Также в жару лучше воздержаться от распития алкогольных напитков. Алкоголь сначала расширяет сосуды, а потом их резко сужает. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Кстати, что касается головной боли, то, как пишет Life.ru, сильная головная боль может быть признаком инсульта. По словам врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Ярослава Ашихмина, такое состояние может предшествовать инсульту, также при этом важно контролировать артериальное давление.