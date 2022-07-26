Госдеп заявил, что США сожалеют о решении России выйти из проекта МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил сегодня, 26 июля, официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, которая проводится на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств", - отметил Прайс в ходе брифинга.

Он также добавил, что это решение России стало для США неожиданностью.

Ранее предприниматель Илон Маск пожелал России счастливого пути после решения страны выйти из проекта МКС в 2024 году. "Bon voyage", - написал по-французски Илон Маск в соцсетях в ответ на публикацию профильного издания Space.com о заявлении нового главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, что решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года уже принято.

Напомним, Борисов, недавно сменивший на данной должности Дмитрия Рогозина, доложил о принятом решении президенту России Владимиру Путину. НАСА, которое, как и европейские партнеры, планирует использовать МКС до 2030-го года, до настоящего времени не комментировало планы РФ о выходе из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало по этому вопросу официального уведомления от властей РФ.

Также ранее Рогозин заявил, что правительство России определило сроки выхода страны из проекта МКС. Москва за год предупредим своих партнеров об окончании работы на станции, сказал Рогозин.