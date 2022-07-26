Продукция российских колоний заменит товары из IKEA, заявили во ФСИН Фото: REUTERS

В России продукция заключенных из колоний считают способной заменить товары брендов, которые ушли из страны. Об этом заявили руководители ФСИН Свердловской области на выставке продукции российских заключенных в Екатеринбурге.

Как сообщает "Областная газета", в частности, колонии в состоянии заменить магазины IKEA, допустил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков.

Он также добавил, что в данном случае главная задача производств в колониях - трудоустройство заключенных.

Тем временем, начальник ФСИН России по Свердловской области Александр Федоров отметил, что соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов.

- Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании, - заявил Федоров.

Накануне сообщалось, что компания IKEA снова приостановила распродажу товаров в России. Ретейлер объяснил приостановку тем, что интервалы для доставки на ближайшее время заняты.

Как писал сайт kp.ru, 5 июля сайт IKEA начал работать с техническими сбоями из-за объявленной масштабной распродажи всех товаров.