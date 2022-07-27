Российские военные применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс на базе Су-34 Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российские военные в рамках спецоперации на Украине применили новый разведывательный комплекс на базе Су-34.

- ВКС России начали применение новых комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34... Они позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в том числе, позиций ПВО и украинских РЛС, - цитируют РИА Новости слова источника.

Источник агентства также добавил, что подобные возможности Су-34 обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки - оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.