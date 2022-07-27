В США задумались о санкциях в отношении продажи российской нефти Китаю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы США во главе с Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) призвали власти страны ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Рубио, Рик Скотт (республиканец от штата Флорида) и Кевин Крамер (республиканец от Северной Дакоты) выступили авторами законопроекта, который подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

Накануне чешский портал Casopis argument писал, что Евросоюзу не удастся ввести санкции против российской нефти без серьезного вреда собственной экономике. Обозреватель Илона Швигликова выразила уверенность, что подобные меры опаснее для самого ЕС, чем для России, поскольку компенсировать такие объемы поставками из других стран не удастся. Кроме того, это спровоцирует резкий скачок цен на нефть.