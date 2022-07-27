Американский наемник назвал главные проблемы украинской армии Фото: REUTERS

Украинская армия столкнулась с нехваткой оборудования. Об этом заявил американский наемник Майкл, слова которого приводит издание Newsweek.

По словам мужчины, военным не хватает даже принтеров для распечатки карт, а также имеются проблемы с аккумуляторами.

- ... мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи, - признался наемник, перечисляя главные проблемы украинских сил.

Еще в начале марта сначала глава украинского МИДа Кулеба, потом президент Зеленский заявили о потоке иностранных "добровольцев", которые стремятся воевать за незалежную. Говорилось о том, что Киев ждет до 16 тысяч наемников из 19 стран. Им дали возможность приехать в самостийную без виз — и тут же взяться за оружие. Несколько стран, в том числе Хорватия, Польша и государства Балтии официально разрешили своим гражданам сражаться против российских подразделений, участвующих в спецоперации.